Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/10/2025)
08:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)
09:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)
11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS8 Zagorska Sela – Kumrovec 1
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
12:15 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS9 Veliko Trgovisce – Klanjec 2
13:00 ΕΡΤ2 Μαρούσι – Ολυμπιακός Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Κάλιαρι Serie A
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο
14:00 Action 24 Ολυμπιακός Β-Καλαμάτα Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS10 Zagorska Sela Kumrovec 2
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Νόριτς EFL Championship
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM 2025 Γερμανία, Χόκενχαϊμ – 2ος Αγώνας
14:45 ΑΝΤ1 Formula 1, GP Σιγκαπούρης Μηχανοκίνητα
15:00 Novasports 1 HD Αλαβές – Έλτσε La Liga EA Sports
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme E 2025 Desert X Prix (2ος Αγώνας)
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Ουτρέχτη Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Νότιγχαμ Φόρεστ | Novasports Premier League Premier League
16:00 ΕΡΤ2 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
16:00 Novasports Start Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports 5HD Γουλβς – Μπράιτον Premier League
16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – Μπέρνλι Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπολόνια – Πίζα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ρόμα Serie A
16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντερτόνα Lega Basket Serie A
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
17:15 Novasports Prime Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports
18:00 Novasports 2 HD Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Stoiximan Super League
18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι | Novasports Premier League Premier League
18:30 Novasports 4HD Αμβούργο – Μάιντς Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Τζένοα Serie A
19:30 Novasports Start Εσπανιόλ – Μπέτις La Liga EA Sports
19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Τοντέλα Liga Portugal
19:45 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ Bundesliga
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπούρσασπορ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
21:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπράγκα Liga Portugal
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Stoiximan Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals 2025
23:15 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπενφίκα Liga Portugal