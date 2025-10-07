Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αναμετρήσεις Προμηθέας – Χαϊδελβέργη, Ουλμ – Πανιώνιος και Ρίγα – ΑΕΚ στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

07:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γκάμπριελ Ντιάλο – Ζίζου Μπεργκς Σαγκάη τένις

09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Χόλγκερ Ρούνε Σαγκάη τένις

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζάουµε Μουνάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς Σαγκάη τένις

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Βαλεντίν Βατσερό – Τάλον Γκρίκσπουρ Σαγκάη τένις

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν τένις

19:00 Novasports Start Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Κλουζ Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Προμηθέας – Χαϊδελβέργη FIBA Basketball Champions League

20:00 Novasports Prime Ουλμ – Πανιώνιος Eurocup

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Λόντον Λάιονς Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίγα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League