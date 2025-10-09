Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
real player

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:00, 09/10/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αναμετρήσεις Σκωτία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ και Μπασκόνια – Παναθηναϊκός για τη Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Λιθουανία UEFA World Cup Qualifiers

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Σαρνέ Eurocup Women

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ουαλία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports Extra 3 Αυστρία – Άγιος Μαρίνος UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Μάλτα – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Κύπρος – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Παρί – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:45 Novasports 3HD Λευκορωσία – Δανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Τσεχία – Κροατία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 ALPHA Σκωτία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 4 Νήσοι Φερόες – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers

22:00 Novasports 5HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν Euroleague

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved