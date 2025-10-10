Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
06:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
10:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
17:00 Novasports Start Καζακστάν – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers
19:00 ΕΡΤ2 Γερμανία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21
20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ντουμπάι Euroleague
21:30 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια Euroleague
21:45 Novasports Premier League Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Extra 3 Κόσοβο – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Extra 2 Σουηδία – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Extra 1 Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Start Ισλανδία – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 2HD Γερμανία – Λουξεμβούργο UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 1HD Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν UEFA World Cup Qualifiers