Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
real player

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:00, 10/10/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ντουμπάι για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

06:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

10:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

17:00 Novasports Start Καζακστάν – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers

19:00 ΕΡΤ2 Γερμανία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια Euroleague

21:45 Novasports Premier League Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 3 Κόσοβο – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Σουηδία – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Ισλανδία – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Γερμανία – Λουξεμβούργο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν UEFA World Cup Qualifiers

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved