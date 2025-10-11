Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο ποδόσφαιρο και για την Greek Basketball League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά:

11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

11:45 ΕΡΤ2 Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Masters 1000 Σαγκάη

14:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο γυναικών

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

16:00 ΕΡΤ2 Άρης – Κολοσσός GBL

16:00 Novasports Start Λετονία – Ανδόρα UEFA World Cup Qualifiers

16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Φλένσμπουργκ – Κίελο DAIKIN Bundesliga

18:15 ΕΡΤ2 Άλιμος – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Γυναικών

19:00 ΕΡΤ Sports 1 Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι GBL

19:00 Novasports Prime Νορβηγία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports Start Ουγγαρία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers

19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Βαρέζε – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΠΑΟΚ – Ηρακλής GBL

19:30 Novasports 1HD Αλμερία – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Όλνταμ – Μπάροου Sky Bet EFL League Two

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Κανάρια – Μάλαγα ACB Liga

21:45 Novasports Start Σερβία – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Εσθονία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Πορτογαλία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers