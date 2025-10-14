Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
16:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 ΕΡΤ2 Λετονία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21
19:00 Novasports 1HD Εσθονία – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Άρης Eurocup
20:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Μάλαγα FIBA Basketball Champions League
20:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι Euroleague
21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports StartΜπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Μλάντοστ Champions League πόλο Ανδρών
21:45 Novasports Premier League Λετονία – ΑγγλίαUEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 4Ιρλανδία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 3Τουρκία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 2 Ιταλία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 1 Πορτογαλία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports News Ανδόρα – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025