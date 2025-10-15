Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
18:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Μπουργκ Eurocup
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Σολνόκι FIBA Basketball Champions League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λέγκια Βαρσοβίας – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Euroleague
21:45 Novasports Start Παρί – Μπασκόνια Euroleague
21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Euroleague