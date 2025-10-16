Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:00, 16/10/2025
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 Mega News Ολυμπιακός – DVTK EuroLeague γυναικών

19:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άιζεναχ – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

20:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα Προκριματικά Euro 2026 (Γ)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χάντερσφιλντ – Μπόλτον EFL League One

22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Euroleague

