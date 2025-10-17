Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:
08:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό, Προημιτελικοί
09:30 Novasports Start WTA 250 2025 Οσάκα
09:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS3 Granit und Wald 1
10:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS4 Bohmerwald 1
12:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό, Προημιτελικοί
12:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS5 Col de Jan 1
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Προημιτελικός)
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Προημιτελικός)
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – Εθνικός Άχνας Cyprus League
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Προημιτελικός)
19:30 Novasports 2HD Αννόβερο – Σάλκε Bundesliga 2
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
20:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
20:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, Practice 1 Μηχανοκίνητα
20:30 Novasports Prime Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός Euroleague
20:30 Novasports Start Μονακό – Βαλένθια Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Προημιτελικός)
21:30 Novasports Extra 1 Ανδόρα – Γρανάδα La Liga 2
21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Γκλάντμπαχ Bundesliga
21:45 Novasports 4HD Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:45 Novasports 2HD Μπασκόνια – Παρτιζάν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίντλεσμπρο – Ίπσουιτς Championship
22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Εσπανιόλ La Liga
23:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα Προκριματικά EHF Euro 2026 – Χάντμπολ Γυναικών