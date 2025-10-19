Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Τα παιχνίδια για την 7η αγωνιστική της Super League, από τα οποία ξεχωρίζουν τα ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης Παναθηναϊκός, τα ματς για την 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1, ο αγώνας του Moto GP, καθώς και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/10/2025):
09:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS15 Beyond Borders 1
11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2
11:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS16 Muhltal 1
12:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό
12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS17 Beyond Borders 2
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάσαρι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Πανιώνιος Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Γιουβέντους Serie A 2025-26
14:00 Action 24 Καλλιθέα – Καλαμάτα Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS18 Muhltal 2 Wolf Power Stage
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί – Σέλτικ Premiership
14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2
15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Στοκχόλμη
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Πάρμα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Μπολόνια Serie A
16:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Άστον Βίλα Premier League
16:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Κηφισιά Stoiximan Super League
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL
16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Super League
17:45 Novasports Start Χεράκλες – Φέγενορντ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γέιδα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Αυστρία EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ PremierLeague
18:30 Novasports 2HD Ζανκτ Πάουλι – Χόφενχαϊμ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός Λευκωσίας Cyprus League by Stoiximan
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports Prime Άρης – Παναθηναϊκός Super League
19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Φιορεντίνα Serie A
22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, αγώνας Μηχανοκίνητα