Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:19, 20/10/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Δείτε αναλυτικά τις επιλογές.

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 2025 Βασιλεία

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2025 Βιέννη

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Πανερυθραϊκός Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρσίγιακα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Κρεμόνα Lega Basket Serie A

21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2025 Βιέννη (Κυρίως Ταμπλό)

21:30 Novasports Start Κάντιθ – Μπούργος La Liga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βαλένθια La Liga

