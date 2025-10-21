Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για το UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός UEFA Youth League

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Καµίλο Ούγκο Καραµπέλι – Φίλιπ Μίσολιτς Βιέννη τένις

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νταβίντ Γκοφάν – Μάριν Τσίλιτς Βασιλεία τένις

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάμερον Νόρι – Αντρέι Ρούμπλεφ Βιέννη τένις

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Λορέντζο Μουζέτι Βιέννη τένις

19:00 Novasports 5HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Χάμπουργκ Τάουερς EuroCup

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ιγκοκέα – Τριέστε FIBA Basketball Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καϊράτ Αλμάτι – Πάφος UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Μανρέσα Eurocup

20:00 Novasports Start Ουλμ – Μπεσίκτας Eurocup

21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Σλασκ Βρότσλαβ Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπενφίκα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League