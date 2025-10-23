Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αναμετρήσεις Φέγενορντ – Παναθηναϊκός, Λιλ – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Αμπερντίν ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Γκορζόφ Eurocup Women

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Αμπερντίν UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Μπέτις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη UEFA Europa League

20:30 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Ντουμπάι Euroleague

21:05 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague

21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια Euroleague

22:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Νις UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League