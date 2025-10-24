Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:00, 24/10/2025
Οι αναμετρήσεις της Euroleague Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός και Μπολόνια – Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου

08:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)

08:30 Novasports 6HD WTA 500 Τόκιο

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Δοκιμές)

12:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

18:45 ΕΡΤ Sports 2 Γερμανία – Γαλλία UEFA Women’s Nations League

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Σάλκε – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:00 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

21:30 Novasports Start Παρτίζαν – Παρί Euroleague

21:30 Novasports 6HD Ουέσκα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

21:45 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Αλβέρκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

