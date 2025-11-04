Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊντχόφεν, για τη League Phase του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16

14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16

18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Πανιώνιος Eurocup

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτσμπουργκ – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFAChampionsLeague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Μπεσίκτας Euroleague

20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Κέμνιτς Eurocup

21:00 Novasports Prime Τρέντο – Λιετκαμπέλις Eurocup

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League