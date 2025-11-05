Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Α. Ο. Θήρας CEV Challenge Cup Γυναικών
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Ακουρέιρι Κ19 UEFA Youth League
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
18:00 Novasports 2HD Μπαχτσεσεχίρ – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Βάσας CEV Champions League
19:00 Novasports Extra 1 Μπαχτσεσεχίρ – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup
19:00 Novasports 3HD Κλουζ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Μπεσίκτας Eurocup Women
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Τσέλσι UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Βιγιαρεάλ UEFA Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Λέγκια Βαρσοβίας FIBA Basketball Champions League
20:00 Novasports 4HD Άρης – Σλασκ Βρότσλαβ Eurocup
20:00 Novasports 2HD Ουλμ – Λόντον Λάιονς Eurocup
20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού
21:00 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός Euroleague
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολωνία – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – ΛεβερκούζενUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιούκαστλ – Μπιλμπάο UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Αταλάντα UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άγιαξ – Γαλατασαράι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ UEFA Champions League 2025-26
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 3 HD Μπριζ – Μπαρτσελόνα Champions League