Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships
14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ολυμπιακός – Λας Πάλμας CEV Champions League βόλεϊ ανδρών
19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουτρέχτη – Πόρτο UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μάιντς – Φιορεντίνα UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα UEFA Europa League
19:45 ANT1 – COSMOTE SPORT 3 HD Μάλμε – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
20:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
20:30 Novasports 5HD WTA Finals : Ριάντ, Αγώνας Διπλού
21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague
22:00 Novasports 4HD Παρί – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λωζάνη – Ομόνοια UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Φέγενορντ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Λιόν UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Ρόμα UEFA Europa League 2025-26