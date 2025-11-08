Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Η αναμέτρηση του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ, για την 10η αγωνιστική της Super League, τα ματς της Basket League, οι κατατακτήριες δοκιμές σε Formula 1 και Moto GP, ο τελικός ανάμεσα σε Τζόκοβιτς και Μουζέτι στο Hellenic Championship και τα ματς από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

07:05 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS12 Ena 2

08:20 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS13 Obara 2

10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships: 3η Μέρα

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS14 Toyota City SSS

11:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:30 Novasports 6HD Hellenic Championship

14:00 Action 24 Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2

14:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία (1ος Αγώνας)

14:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Αλαβές La Liga

15:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:50 COSMOTE SPORT 9 HD Νέομ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λέτσε – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Παναθηναϊκός Basket League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Κάλιαρι Serie A

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Μηχανοκίνητα

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Λεβερκούζεν – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025 Αγώνας Δρόμου 5χλμ

16:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint)

17:00 Novasports Premier League Έβερτον – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports Start Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports 6HD Νόβακ Τζόκοβιτς-Λορέντζο Μουζέτι Hellenic Championship Τελικός

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet Super League

17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Οσασούνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Μετς

18:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Μαρούσι Basket League

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μίντεν – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Τορίνο Serie A

19:30 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26

19:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Κολωνία Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Qualifying Μηχανοκίνητα

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουλβς Premier League 2025/26

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Βιγιαρεάλ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal