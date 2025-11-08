Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
07:05 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS12 Ena 2
08:20 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS13 Obara 2
10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships: 3η Μέρα
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS14 Toyota City SSS
11:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
12:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:30 Novasports 6HD Hellenic Championship
14:00 Action 24 Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2
14:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία (1ος Αγώνας)
14:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Αλαβές La Liga
15:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:50 COSMOTE SPORT 9 HD Νέομ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λέτσε – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Παναθηναϊκός Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Κάλιαρι Serie A
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Μηχανοκίνητα
16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Λεβερκούζεν – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Ντόρτμουντ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025 Αγώνας Δρόμου 5χλμ
16:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint)
17:00 Novasports Premier League Έβερτον – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports Start Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports 6HD Νόβακ Τζόκοβιτς-Λορέντζο Μουζέτι Hellenic Championship Τελικός
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet Super League
17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Οσασούνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Μετς
18:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Μαρούσι Basket League
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μίντεν – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Τορίνο Serie A
19:30 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26
19:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Κολωνία Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Qualifying Μηχανοκίνητα
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών
21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουλβς Premier League 2025/26
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Βιγιαρεάλ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal