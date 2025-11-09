Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:
07:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS20 Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage
08:30 ΕΡΤ1 42ος Μαραθώνιος Αθήνας – O Αυθεντικός
09:30 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships
11:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up)
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλ Γκρανογιέ/Οράσιο Ζεμπάγιος – Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς Nitto ATP Finals 2025
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ GBL
13:00 ΕΡΤ Sports 1 Ολυμπιακός – Καρδίτσα GBL
13:15 Novasports Prime Ουτρέχτη – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Χιρόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Σασουόλο Serie A
14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου Super League 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Μπόχουμ Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οβιέδο La Liga
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025
15:00 Novasports 2HD Άρης – Αστέρας Τρίπολης Super League
15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Ολυμπιακός Super League
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς Premier League
16:00 Novasports News Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον Premier League
16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ Premier League
16:00 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Νιούκαστλ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τζένοα – Φιορεντίνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Προμηθέας GBL
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Νάπολι Serie A
16:15 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)
16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Super League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νταντί – Ρέιντζερς Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΑΕΚ Super League
17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο Lega Basket
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Υδραϊκός – Απόλλων Σμύρνης Α1 Πόλο
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
19:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Βόλος Super League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ – Σιµόν Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Πάφος Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Ουντινέζε Serie A
19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, αγώνας Μηχανοκίνητα
19:30 Novasports Start Μαγιόρκα – Χετάφε La Liga
19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπέτις La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Volley League Γυναικών
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φαμαλικάο – Πόρτο Liga Portugal
20:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς Bundesliga
21:00 Novasports 4HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Φέγενορντ Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Super League
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Μπεν Σέλτον Nitto ATP Finals 2025
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Μπαρτσελόνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Κάζα Πία Liga Portugal