Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αθλητικές μεταδόσεις με ντέρμπι στη Λεωφόρο, εξόδους Ολυμπιακού-ΑΕΚ, Σίτι-Λίβερπουλ και μάχη δικεφάλων στη GBL

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:

07:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS20 Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage

08:30 ΕΡΤ1 42ος Μαραθώνιος Αθήνας – O Αυθεντικός

09:30 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships

11:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up)

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλ Γκρανογιέ/Οράσιο Ζεμπάγιος – Κέβιν Κράβετζ/Τιμ Πιούτς Nitto ATP Finals 2025

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ GBL

13:00 ΕΡΤ Sports 1 Ολυμπιακός – Καρδίτσα GBL

13:15 Novasports Prime Ουτρέχτη – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Χιρόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Σασουόλο Serie A

14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Μπόχουμ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οβιέδο La Liga

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Άλεξ ντε Μινόρ Nitto ATP Finals 2025

15:00 Novasports 2HD Άρης – Αστέρας Τρίπολης Super League

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Ολυμπιακός Super League

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς Premier League

16:00 Novasports News Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον Premier League

16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ Premier League

16:00 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Νιούκαστλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τζένοα – Φιορεντίνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Προμηθέας GBL

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Νάπολι Serie A

16:15 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας)

16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νταντί – Ρέιντζερς Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΑΕΚ Super League

17:45 Novasports 6HD Άλκμααρ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρεβίζο Lega Basket

Serie A

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Υδραϊκός – Απόλλων Σμύρνης Α1 Πόλο

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

19:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Βόλος Super League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ – Σιµόν Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι Nitto ATP Finals 2025

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Πάφος Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Ουντινέζε Serie A

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, αγώνας Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports Start Μαγιόρκα – Χετάφε La Liga

19:30 Novasports 1HD Βαλένθια – Μπέτις La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Volley League Γυναικών

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φαμαλικάο – Πόρτο Liga Portugal

20:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς Bundesliga

21:00 Novasports 4HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Φέγενορντ Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Super League

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Μπεν Σέλτον Nitto ATP Finals 2025

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Κάζα Πία Liga Portugal