Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:00, 11/11/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση Παρί – Παναθηναϊκός για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 Novasports 4HD Άρης – Μπαχτσεσεχίρ Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Οστάνδη FIBA Basketball Champions League

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Μονακό Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals

22:00 Novasports Prime Παρί – Παναθηναϊκός Euroleague

22:00 Mega News Λυών – Βόλφσμπουργκ UEFA Women’s Champions League

