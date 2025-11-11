Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals
18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals
19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
20:00 Novasports 4HD Άρης – Μπαχτσεσεχίρ Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Οστάνδη FIBA Basketball Champions League
21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports 3HD Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Μονακό Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals
22:00 Novasports Prime Παρί – Παναθηναϊκός Euroleague
22:00 Mega News Λυών – Βόλφσμπουργκ UEFA Women’s Champions League