Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

05:18, 14/11/2025
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι στο Μιλάνο για την Euroleague και τα ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)

13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Μπεν Σέλτον Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Euro Κ21

18:00 Novasports Start Ντουμπάι – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26

21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)

21:45 Novasports Premier League Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Κροατία – Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Λουξεμβούργο – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Πολωνία – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers

