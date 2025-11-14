Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)
13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Μπεν Σέλτον Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Euro Κ21
18:00 Novasports Start Ντουμπάι – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26
21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Παρτίζαν Euroleague
21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Euroleague
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)
21:45 Novasports Premier League Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Extra 1 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Start Κροατία – Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 3HD Λουξεμβούργο – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 1HD Πολωνία – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers