Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
09:30 Novasports 6HD DP World Tour Championship Ντουμπάι
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
12:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αναντολού Εφές – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League
13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship Ντουμπάι
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Κολοσσός Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Τενερίφη ACB Liga Endesa
14:00 Action 24 Αστέρας Τρίπολης Β’ – Ηρακλής Super League 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
16:00 Novasports Prime Πορτογαλία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers
16:00 Novasports Start Ουγγαρία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals Τελικός Διπλού
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Ολυμπιακός Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Άρης betsson Stoiximan GBL
18:30 Mega News Ολυμπιακός – Πανιώνιος Α1 Γυναικών VolleyLeague
19:00 Novasports Prime Αλβανία – Αγγλία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports Start Ουκρανία – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 2HD Σερβία – Λετονία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals Τελικός Μονού
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καλαμάτα – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών
21:30 Συνέντευξη Γιάννη Αλαφούζου ΣΚΑΪ Hybrid
21:45 Novasports Prime Ιταλία – Νορβηγία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports Start Ισραήλ – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers
22:00 Novasports 1HD Σαραγόσα – Ουέσκα Β’ Ισπανίας
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA