Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:30, 20/11/2025
Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ντουμπάι για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

14:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Κλήρωση Πλέι Οφ

15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

18:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πιτέρμπορο – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

22:05 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

