Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:00, 21/11/2025
Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

06:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Λας Βέγκας, Practice 2

17:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ Volley League Ανδρών

19:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας Α1 Γυναικών Volley League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Αχλί – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρλεμ Γιούμπανκ – Τζος Βάγκνερ Boxing

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Extra 1 Λας Πάλμας – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Χόφενχαϊμ Bundesliga

22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Λεβάντε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship

