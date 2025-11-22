Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

06:00 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 – Γκραν Πρι Λας Βέγκας Κατατακτήριες Δοκιμές

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθλητικός Συκεών – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ρέα Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 Action 24 Ηρακλής – Καβάλα Super League 2

14:30 Novasports Premier League Μπέρνλι – Τσέλσι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup

15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Θέλτα La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Μπολόνια Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Τζένοα Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Περιστέρι Betsson GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR GBL

16:30 Novasports Extra 4 Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports Extra 3 Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:00 Novasports Start Φούλαμ – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup

17:00 Novasports 5HD Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπέρμιγχαμ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο La Liga

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Καρδίτσα GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Προμηθέας GBL

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γρανάδα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Γιουβέντους Serie A 2025-26

19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Τρέντο – Τρεβίζο Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 3HD Κολωνία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26

19:45 Novasports 2HD Άγιαξ – Εξέλσιορ Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάρλοτ Χόρνετς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night Αρμάν Τσαρουκιάν – Νταν Χούκερ

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Ατρόμητος Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Μίλων Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λανούς – Ατλέτικο Μινέιρο Copa Sudamerican