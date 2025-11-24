Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Δύο ματς στη Super League, δράση στα μεγάλα πρωταθλήματα
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιλκίς – Ιωνικός Ν.Φ. Handball Premier
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος – Λεβαδειακός Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αιγάλεω – Δάφνη Elite League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κόμο Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ – ΟΦΗ Super League
21:30 Novasports Start Σοσιεδάδ Β’ – Βαγιαδολίδ La Liga 2
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σασουόλο – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον Premier League
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Σεβίλλη La Liga