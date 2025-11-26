Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη League Phase του Champions League και ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League 2025-26

19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Μονακό UEFA Champions League

20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – ΟλυμπιακόςEuroleague

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Αναντολού Εφές Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – ΒιλερμπάνEuroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ UEFA Champions League

22:00COSMOTE SPORT 9 HDΣπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

22:00COSMOTE SPORT 8 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Champions League