Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ απέναντι στις Στουρμ Γκρατς, Μπραν και Φιορεντίνα, αντίστοιχα και το ματς της Εθνικής ανδρών κόντρα στη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

07:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS2 Al Faisaliyah 1

08:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS3 Moon Stage 1

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS4 Kuhlays 1

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ρουμανία Προκριματικοί Mundobasket

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φέγενορντ – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Μίντιλαντ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Νις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπραν UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπέτις – Ουτρέχτη UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Μπράγκα UEFA Europa League