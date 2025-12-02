Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

15:30 Novasports 2HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω Κύπελλο Ελλάδας

21:30 Novasports Prime Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

21:30 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports Start Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 2HD Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia

22:15 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τότεναμ Premier League