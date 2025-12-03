Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρκό – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

16:00 Novasports Start Αταλάντα – Τζένοα Coppa Italia

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός = Παναθηναϊκός League Cup Final 8

19:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κάλιαρι Coppa Italia

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φλοίσβος League Cup Final 8

21:30 Novasports Start Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:30 Novasports 6HD Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

21:30 Novasports 5HD Μπράιτον – Άστον Βίλα Premier League

21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Μπρέντφορντ Premier League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – ΠΑΟΚΚύπελλοΕλλάδας

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Βενέτσια Coppa Italia

22:15 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Premier League

22:15 Novasports 4HD Λιντς – Τσέλσι Premier League