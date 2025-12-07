Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Δείτε το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Αναλυτικά:
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Basket League
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Λέτσε Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
14:00 Action 24 Πανιώνιος – Μαρκό Super League 2
14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Μαγδεβούργο Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Καρσίγιακα – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
14:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 – Γκραν Πρι Άμπου Ντάμπι
15:00 Novasports Prime Έλτσε – Τζιρόνα La Liga
16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Γουέστ Χαμ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ρόμα Serie A
16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος Basket League
16:30 Novasports Start Αμβούργο – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Αστέρας – Λεβαδειακός Super League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Χαρτς Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Σεβίλλη La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ – Παναθηναϊκός Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Νικς – Ορλάντο Μάτζικ NBA
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρέντο Lega Basket Serie A
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Μπολόνια Serie A
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Άρης Super League
19:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο
19:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπασκόνια – Βαλένθια ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Αρούκα Liga Portugal
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ατρόμητος Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα La Liga EA Sports
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Πόρτο Liga Portugal