Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Πού θα δούμε το Ολυμπιακός – ΑΕΚ στην GBL και το ΠΑΟΚ-Άρης.

Δείτε το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Basket League

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Λέτσε Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Μαρκό Super League 2

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Μαγδεβούργο Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Καρσίγιακα – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

14:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 – Γκραν Πρι Άμπου Ντάμπι

15:00 Novasports Prime Έλτσε – Τζιρόνα La Liga

16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Γουέστ Χαμ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ρόμα Serie A

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος Basket League

16:30 Novasports Start Αμβούργο – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Αστέρας – Λεβαδειακός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Χαρτς Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Σεβίλλη La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ – Παναθηναϊκός Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Νικς – Ορλάντο Μάτζικ NBA

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τρέντο Lega Basket Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Άρης Super League

19:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο

19:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπασκόνια – Βαλένθια ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Αρούκα Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ατρόμητος Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα La Liga EA Sports

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τορόντο Ράπτορς – Μπόστον Σέλτικς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Πόρτο Liga Portugal