Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στο χάντμπολ και την ευρωπαϊκή δράση

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Πάρμα Serie A

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Handball Premier

18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – Κόροιβος Αμαλιάδας Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Τζένοα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Ντερτόνα Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηλυσιακός – Μαρκόπουλο Volley League Γυναικών

21:30 Novasports Start Μάλαγα – Σαραγόσα La Liga 2

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράκλεϊ – Μπέρτον Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Λεβάντε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal