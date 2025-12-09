Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Aναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός UEFA Youth League
17:30 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Λέγκια Βαρσοβίας UEFA Youth League
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – ΟλυμπιακόςUEFA Champions League
19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Λιετκαμπέλις Eurocup
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League
20:00 Novasports Prime Κέμνιτς – Πανιώνιος Eurocup
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Μερσίν FIBA Basketball Champions League
20:30 Novasports 4HD Μπουργκ – Τρέντο Eurocup
21:00 Novasports Start Χάποελ Ιερουσαλήμ – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αταλάντα – Τσέλσι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μονακό – Γαλατασαράι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Λίβερπουλ UEFA Champions League
22:00 Mega News Ρεάλ Μαδρίτης – Βόλφσμπουργκ UEFA Women’s Champions League