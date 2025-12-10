Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Aναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζιράτ – Τουρ CEV Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Άπελντοορν CEV Cup 2026
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Λέβιτσε FIBA Basketball Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άγιαξ UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
20:00 Novasports Prime Άρης – Βενέτσια Eurocup
20:00 Novasports Start Ουλμ – Άνκαρα Eurocup
20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Λόντον Λάιονς Eurocup
20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πριεβίντζα FIBA Europe Cup
21:45 Novasports 5HD Μανρέσα – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Χαλ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Πάφος UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Νάπολι UEFA Champions League
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι Champions League