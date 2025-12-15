Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Δείτε αναλυτικά τις επιλογές.
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Χάντμπολ γυναικών
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Λαύριο EliteLeague
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier
20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Σάντα ΚλάραLiga Portugal
21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Μιράντες Β’ Ισπανίας
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Κόμο Serie A
22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ Premier League
22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Ντέρμπι EFL Championship
22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Εστρέλα Liga Portugal