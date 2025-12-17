Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
real player

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:30, 17/12/2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αναμετρήσεις Καβάλα-Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός-Ηρακλής και ΠΑΟΚ-Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καβάλα – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Βίκος Ιωαννίνων Elite League μπάσκετ

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Ρίτας Βίλνιους FIBA Basketball Champions League

19:30 Novasports 5HD Πανιώνιος – Ουλμ Eurocup

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές Euroleague

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σάσαρι FIBA Europe Cup

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – ΜαρκόΚύπελλοΕλλάδας

20:30 Novasports 4HD Χάμπουργκ Τάουερς – Άρης Eurocup

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Μονακό Euroleague

21:30 Novasports 3HD Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις Σέρρες την Πέμπτη 18/12 η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις Σέρρες την Πέμπτη 18/12 η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων

20:36 16/12
Τραμπ: «Τρομοκρατική οργάνωση η κυβέρνηση της Βενεζουέλας» - Απέκλεισε τα τάνκερ από και προς το Καράκας

Τραμπ: «Τρομοκρατική οργάνωση η κυβέρνηση της Βενεζουέλας» - Απέκλεισε τα τάνκερ από και προς το Καράκας

02:30 17/12
Έξι νέα μέτρα για το στεγαστικό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός - Τι περιλαμβάνουν

Έξι νέα μέτρα για το στεγαστικό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός - Τι περιλαμβάνουν

19:38 16/12
Ταγιάνι: Ισχνή η νομική βάση χρήσης ρωσικών κεφαλαίων για ενίσχυση της Ουκρανίας, να εξετάσει άλλες λύσεις η ΕΕ

Ταγιάνι: Ισχνή η νομική βάση χρήσης ρωσικών κεφαλαίων για ενίσχυση της Ουκρανίας, να εξετάσει άλλες λύσεις η ΕΕ

03:00 17/12
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα

22:11 16/12
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες -Δικαίωμα μετατροπής σε ευρώ και «κούρεμα» ως 50%

Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες -Δικαίωμα μετατροπής σε ευρώ και «κούρεμα» ως 50%

23:50 16/12
Δημοσκόπηση ALCO: «Ανησυχία» για τα προς το ζην για το 2026 - «Χειρότερο» το 2025 από το 2024 για το 41% των πολιτών

Δημοσκόπηση ALCO: «Ανησυχία» για τα προς το ζην για το 2026 - «Χειρότερο» το 2025 από το 2024 για το 41% των πολιτών

21:53 16/12
«Κοσμικό Αίνιγμα»: Το μυστηριώδες αντικείμενο που εκπέμπει σήματα κάθε 44 λεπτά

«Κοσμικό Αίνιγμα»: Το μυστηριώδες αντικείμενο που εκπέμπει σήματα κάθε 44 λεπτά

17:15 16/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved