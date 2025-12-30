Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
18:00 ΕΡΤ Sports 2 Τανζανία – Τυνησία Κύπελλο Εθνών Αφρικής
18:00 ΕΡΤ Sports 3 Ουγκάντα – Νιγηρία Κύπελλο Εθνών Αφρικής
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Παναθηναϊκός GBL
19:15 Novasports 2HD Μπουργκ – Πανιώνιος Eurocup
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
20:30 Novasports Prime Άρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
21:00 Novasports 3HD Βαλένθια – Παρτίζαν Euroleague
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπενίν – Σενεγάλη Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:00 ΕΡΤ Sports 3 Μποτσουάνα – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:15 Novasports Extra 1 Βιλερμπάν – Παρί Euroleague
21:30 Novasports Extra 2 Μπέρνλι – Νιούκαστλ Premier League
21:30 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον Premier League
21:30 Novasports News Γουέστ Χαμ – Μπράιτον Premier League
21:30 Novasports 5HD Τσέλσι – Μπόρνμουθ Premier League
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μονακό Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μούρθια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Σέλτικ Scottish Premiership
22:15 Novasports Premier League Άρσεναλ – Άστον Βίλα Premier League
22:15 Novasports 2HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς Premier League