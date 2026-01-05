Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Quantcast
08:32, 05/01/2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Oι αναμετρήσεις της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία που θα κρίνουν την πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup στο τένις και οι αγώνες για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι επιλογές:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Χονγκ Κονγκ τένις

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Μπενίν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

