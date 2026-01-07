Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Η τελευταία αναμέτρηση των πλέι οφ του Κυπέλλου ανάμεσα σε ΟΦΗ και Αστέρα, τα ευρωπαϊκά ματς των Ηρακλή και Πανιωνίου στο μπάσκετ, οι μάχες της Εθνικής τένις απέναντι στις ΗΠΑ, για το United Cup και η δράση σε Πρέμιερ Λιγκ, Serie A και Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών Μπάσκετ

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας

17:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ντζίκι Βαρσοβίας North League

18:00 Novasports Start Άνκαρα – Τρέντο Eurocup

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Πουατιέ CEV Cup

19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Μπουργκ Eurocup

19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Μπουντούτσνοστ Eurocup

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρί Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Αταλάντα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Ελλάς Βερόνα Serie A

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Aπελντοορν – Ολυμπιακός CEV Cup 2026

21:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο Super Cup Ισπανίας 2025

21:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον Premier League

21:30 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα Premier League

21:30 Novasports News Έβερτον – Γουλβς Premier League

21:30 Novasports 6HD Μπόρνμουθ – Τότεναμ Premier League

21:30 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ Premier League

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 2HD Φούλαμ – Τσέλσι Premier League

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Τορίνο – Ουντινέζε Serie A

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπενφίκα – Μπράγκα League Cup Πορτογαλίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Ίντερ Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Φιορεντίνα Serie A

22:15 Novasports Prime Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:15 Novasports 5HD Νιούκαστλ – Λιντς Premier League