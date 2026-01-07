Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών Μπάσκετ
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας
17:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ντζίκι Βαρσοβίας North League
18:00 Novasports Start Άνκαρα – Τρέντο Eurocup
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Πουατιέ CEV Cup
19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Μπουργκ Eurocup
19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Μπουντούτσνοστ Eurocup
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρί Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Αταλάντα Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Ελλάς Βερόνα Serie A
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Aπελντοορν – Ολυμπιακός CEV Cup 2026
21:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο Super Cup Ισπανίας 2025
21:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον Premier League
21:30 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα Premier League
21:30 Novasports News Έβερτον – Γουλβς Premier League
21:30 Novasports 6HD Μπόρνμουθ – Τότεναμ Premier League
21:30 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ Premier League
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 2HD Φούλαμ – Τσέλσι Premier League
21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Τορίνο – Ουντινέζε Serie A
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπενφίκα – Μπράγκα League Cup Πορτογαλίας
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Ίντερ Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Φιορεντίνα Serie A
22:15 Novasports Prime Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:15 Novasports 5HD Νιούκαστλ – Λιντς Premier League