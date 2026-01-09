Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
real player

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:30, 09/01/2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, τα ματς για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης δεσπόζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι επιλογές:

08:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Χονγκ Κονγκ

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Σενεγάλη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved