Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά οι επιλογές:
08:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup
11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Χονγκ Κονγκ
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Σενεγάλη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Euroleague
21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Emirates FA Cup
22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga