Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, τα ματς για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης δεσπόζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι επιλογές:

08:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Χονγκ Κονγκ

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Σενεγάλη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga