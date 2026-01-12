Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Αναλυτικά οι επιλογές:

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Αδελαΐδα (Μαρία Σάκκαρη)

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ακρίτας Χλώρακας Cyprus League

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κάλιαρι Serie A

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καλαμάτα – Μίλωνας Volley League

21:30 ΕΡΤ Sports 3 Ισπανία – Σερβία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Θέλτα La Liga

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παρί Σεν Ζερμέν – Παρί FC Κύπελλο Γαλλίας