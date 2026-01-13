Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αναμετρήσεις Τρέντο-Πανιώνιος, Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για το Σούπερ Καπ βόλεϊ ανδρών ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάνταρ Βούκιτς Αδελαΐδα

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα Eurocup 2025-26

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Σούπερ Καπ βόλεϊ Ανδρών

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Σολνόκι – Τριέστε FIBA Basketball Champions League

19:00 Novasports 5HD Κλουζ – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup

19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup 2025-26

19:30 Novasports 6HD Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga 2025/26

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντάμακ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 Novasports Prime Τρέντο – Πανιώνιος Eurocup

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup 2025-26

21:30 Novasports Start Μάιντς – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λεβερκούζεν Bundesliga

22:00 Novasports 1HD Ρόμα – Τορίνο Coppa Italia

22:00 Action 24 Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας