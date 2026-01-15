Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
06:30 Novasports 6HD WTA 500 Τένις
06:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάνταρ Βούκιτς – Τόμι Πολ Αδελαΐδα τένις
08:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
10:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
10:00 Novasports 6HD WTA 500 Τένις
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – ΒαλεντίνΒασερόΑδελαΐδατένις
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Μπράγκα CEV Challenge Cup
18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός CEV Champions League
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Καχασόλ CEV Challenge Cup Γυναικών
19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Sopron Basket Eurocup Women
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Μπολόνια Serie A
20:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός Euroleague
21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
21:45 Novasports 4HD Παρί – Μονακό Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μίλαν Serie A