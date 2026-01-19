Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Ο προημιτελικός Ελλάδα – Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο και οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Λεβαδειακός και Βόλος – Ατρόμητος για τη Σούπερ Λίγκα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι επιλογές:

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Λεβαδειακός Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Ελλάς Βερόνα Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς NBA

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος Super League

20:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Καλαμάτα Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Γρανάδα – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 5 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Κόμο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Μπόρνμουθ Premier League

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Σεβίλλη La Liga

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Εστορίλ Liga Portugal