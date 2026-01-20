Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 Eurosport 2 Στέφανος Τσιτσιπάς – Σιντάρο Μοτσιζούκι Τένις
16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Πέγια North League
19:00 ΕΡΤ Sports 2 Ισπανία – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
19:30 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
19:30 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Χάποελ Χολόν FIBA Basketball Champions League
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League 2025-26
19:45 Novasports 6HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League
20:00 Novasports 5HD Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Eurocup 2025-26
21:00 Novasports Extra 1 Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports Extra 2 Βαλένθια – Παρί Euroleague
21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι Euroleague
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρέξαμ – Λέστερ Sky Bet EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βιγιαρεάλ – Άγιαξ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Νάπολι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Άρσεναλ UEFA Champions League
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Champions League