Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, τα ευρωπαϊκά ματς ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Περιστερίου και Πανιωνίου στο μπάσκετ και ο αγώνας της Σάκκαρη με την Αντρέεβα για το Australian Open, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:00 Eurosport 2 Μαρία Σάκκαρη – Μίρα Αντρέεβα Τένις

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Χάλκμπανκ – Ροζελάρε CEV Champions League

19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Τρέντο Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – ΚαρλοβάρσκοCEV Cup 2026

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΚΚ Ζάγκρεμπ Eurocup Women

19:30 Novasports Start Πανιώνιος – Άνκαρα Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ντάμακ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Πέγια North League

20:00 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Casademont Zaragoza FIBA Europe Cup

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πριεβίντζα – ΠΑΟΚ North League

20:30 Novasports 5HD Χάμπουργκ Τάουερς – Βενέτσια Eurocup

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports 4HD Λόντον Λάιονς – Ουλμ Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Στόουκ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Τσέλσι – Πάφος UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αταλάντα – Μπιλμπάο UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νιούκαστλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Μπενφίκα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρσέιγ – Λίβερπουλ UEFA Champions League