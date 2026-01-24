Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:00 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 3η Μέρα, Ντουμπάι
09:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS10 La Breole/Bellafaire 1
10:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS11 Vaumeilh/Claret 2
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών
14:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Τσάρλτον EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Οσασούνα La Liga
15:00 Action 24 Μακεδονικός Νεάπολης – Νίκη Βόλου Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Τορίνο Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Άρης Betsson Stoiximan GBL
16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Μάιντς – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports Start Φούλαμ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Τότεναμ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Χαλ – Σουόνσι EFL Championship 2025-26
17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Εσπανιόλ La Liga
17:30 Novasports Extra 2 Άγιαξ – Φόλενταμ Eredivisie
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φιορεντίνα – Κάλιαρι Serie A
19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ Premier League
19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – ΑΕΚ Stoiximan Super League
19:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μπιλμπάο La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Νέομ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Νέομ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέογκαν – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρούκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Μπρέντα Eredivisie
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Βοστόνη
21:30 Novasports Start Μαγδεβούργο – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2025