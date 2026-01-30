Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:30, 30/01/2026
Η αναμέτρηση Βιλερμπάν-Παναθηναϊκός για τη Euroleague και οι κληρώσεις σε Champions League και Europa League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 COSMOTE SPORT 1 HD, Mega News Κλήρωση Playoffs Champions League

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League, Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Μίλων Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ανόβερο Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 6HD Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Κολωνία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:45 Novasports Prime Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Αλαβές La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε Liga Portugal

