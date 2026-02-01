Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Άρης-Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και Εθνική πόλο γυναικών.

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:

10:30 Eurosport 1 Αλκαράθ – Τζόκοβιτς Τελικός Australian Open

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μερκεζεφέντι – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανρέσα – Μάλαγα ACB Liga

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Πανιώνιος GBL

13:15 Novasports Prime Εξέλσιορ – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λέτσε Serie A

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:30 Novasports 2HD Αϊντχόφεν – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης Super League

16:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ Premier League

16:00 Novasports 4HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Αταλάντα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Παναθηναϊκός GBL

16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A

17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Βαλένθια La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ Sports 4 Πανιώνιος – Ολυμπιακός Volley League Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός Super League

19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Θέλτα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ιτιχάντ – Αλ Ναϊμά Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal

20:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:15 ΕΡΤ Sports 2 Ολλανδία – Ισπανία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπενφίκα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Μιλγουόκι Μπακς NBA

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαν Αντόνιο Σπερς – Ορλάντο Μάτζικ NBA

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold