Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
real player

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:40, 02/02/2026
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας:

Αναλυτικά οι επιλογές:

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος– Καρδίτσα Play In Κύπελλο Ελλάδας Μπάσκετ

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ Sports 4 ΑΕΚ – Αθηναϊκός Handball Premier

17:15 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ριάντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ Τένις

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ Sports 4 Βίκος Ιωάννινων – Κόροιβος Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ Τένις

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

20:45 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Μπράγκα Liga Portugal

21:30 Novasports Start Μιραντές – Μάλαγα La Liga 2

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ Τένις

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπέρνλι Premier League

22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Σεβίλλη La Liga

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Πόρτο Liga Portugal

