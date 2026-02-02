Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά οι επιλογές:
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος– Καρδίτσα Play In Κύπελλο Ελλάδας Μπάσκετ
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ Sports 4 ΑΕΚ – Αθηναϊκός Handball Premier
17:15 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ριάντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ Τένις
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ Sports 4 Βίκος Ιωάννινων – Κόροιβος Elite League
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ Τένις
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
20:45 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Μπράγκα Liga Portugal
21:30 Novasports Start Μιραντές – Μάλαγα La Liga 2
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ Τένις
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ρόμα Serie A
22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπέρνλι Premier League
22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Σεβίλλη La Liga
22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Πόρτο Liga Portugal